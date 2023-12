Schaden im Fernwärmenetz in Altbach: Wärmeversorgung teilweise unterbrochen

1 Die Arbeiten wirken sich auf die Wärmeversorgung der betroffenen Haushalte verzögert aus. Foto: dpa

Weil im Fernwärmenetz in Altbach ein Rohrschaden festgestellt wurde, kommt es am Wochenende in Altbach in der Esslinger Straße zu Bauarbeiten, die teilweise zur Unterbrechung der Wärmeversorgung führen können.











Im Rahmen der Überprüfung ihrer Fernwärmeleitungen hat die EnBW nach eigenen Angaben in Altbach in der Esslinger Straße einen Rohrschaden festgestellt. Für eine sichere Wärmeversorgung muss dieser schnell behoben werden. Im Zuge dieser Baumaßnahme ist die Fernwärmeversorgung für ungefähr 150 Haushalte temporär unterbrochen. Und zwar von Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 10. Dezember 2023, 8 Uhr. Die Arbeiten wirken sich auf die Wärmeversorgung der betroffenen Haushalte verzögert aus, voraussichtlich erst in den Abendstunden des Samstags.