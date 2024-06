Schaden durch Starkregen auf den Fildern: Auto bleibt im Hochwasser stecken

1 Starkregen kann auch Autofahrern zum Verhängnis werden. Foto: picture alliance/dpa/Davor Knappmeyer

Starkregen mit Folgen: Der Autofahrer nähert sich einer Unterführung in Leinfelden. Das Wasser steht hoch, doch er riskiert die Durchfahrt. Das hat schlimme Folgen. Das Fahrzeug einer anderen Pkw-Lenkerin wird im gleichen Zeitraum von einem Baum getroffen.











Der starke Regen hat am Donnerstagabend auf den Fildern Schäden angerichtet. Zwei Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben durch das Unwetter beschädigt. Eines dieser Autos blieb im Hochwasser stecken, das andere wurde von einem Baum getroffen.

Ein 36-Jähriger war kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Raiffeisenstraße in Leinfelden in Richtung der Rohrer Straße unterwegs. Durch den Starkregen hatte sich in der Unterführung vor Ort eine größere Menge Wasser angestaut, die nicht ablaufen konnte. Der Autofahrer unterschätzte die Wasserhöhe und fuhr mit seinem Pkw in die Unterführung ein. In der Mitte der Strecke blieb sein Wagen stehen und der Motor ging aus. Da das Wasser bis über die Räder hoch stand, konnte er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Auto befreien und rief über Notruf bei der Polizei an. Der Feuerwehr, die mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es, das Auto aus der Unterführung zu ziehen und den Fahrer zu befreien. Die Unterführung wurde im Anschluss durch Mitarbeiter des Bauhofs abgesperrt, und die Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Vorsorglich waren auch Mitarbeiter der DLRG an den Unglücksort ausgerückt.

Kurz nach 19.30 Uhr, so teilt die Polizei weiter mit, war eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuhauser Straße von der Ortsmitte Nellingen her unterwegs. Durch das Unwetter stürzte kurz vor einer Mühle ein Baum auf das Dach ihres Fahrzeugs. Der Schreck fuhr der jungen Frau in die Glieder, doch sie blieb unverletzt. Der Baum wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr und den Polizisten von der Straße entfernt. Den Schaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.