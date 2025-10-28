Schachturnier in Deizisau: Deizisauer Herbstopen zeigt Strahlkraft des Schachs
1
Volle Konzentration: Die Schachspieler überlegen ihren nächsten Zug. Foto: SF Deizisau

Das Deizisauer Herbstopen zieht 304 Hobbyspieler sowie erfahrene Titelträger an. In spannenden Partien zeigt sich, wie lebendig die regionale Schachszene ist.

Die Gemeindehalle Deizisau wurde bei den Schach-Herbstopen zum Schauplatz eines internationalen Schachturniers. Am Brett trafen sich dabei 304 Schachspielerinnen und -spieler, was zu einem neuen Teilnehmerrekord führte. Die 19. Auflage des Turniers, bei dem ambitionierte Hobbyspieler auf erfahrene Titelträger trafen, erlebte ein großes Interesse. Organisator Sven Noppes von den Schachfreunden Deizisau brachte es auf den Punkt: „Die Gemeindehalle war vermutlich noch nie so voll wie an diesem Wochenende.“

