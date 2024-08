Schachprofi in Ruit: Dmitrij Kollars: was nicht ist, kann noch werden

1 Platz 71 der Weltrangliste: Dmitrij Kollars weiß etwas mit den Schachfiguren anzustellen. Foto: /Robin Rudel

Dmitrij Kollars gehört zu den besten Schachspielern des Landes, zurzeit ist der Profi der SF Deizisau bei der deutschen Meisterschaft in Ruit am Start.











Stundenlang sitzt Dmitrij Kollars dieser Tage am Schachbrett. So eine Partie bei der deutschen Meisterschaft kann schließlich bis zu vier Stunden dauern. Dabei rattert es durchgehend in seinem Kopf – etliche Varianten und Züge werden durchgerechnet. Doch damit ist die Arbeit nicht getan. Denn selbst im Anschluss an eine Partie macht sich der Schachprofi der SF Deizisau Gedanken über die vergangene, den anstehenden Gegner oder eine Eröffnungstheorie. Bis zu 20 Züge rechnet er im Kopf durch. Da kommt Abwechslung gelegen. Mit einem Spaziergang an der frischen Luft oder etwas Sport versucht Kollars abzuschalten. Der Gang in die Natur dient dem Ausgleich. So ist es auch in Ruit. Wenn beim 25-Jährigen nicht gerade eine Partie ansteht, schlendert oder joggt er über den Campus der Landessportschule, in der er und die anderen Teilnehmer der deutschen Meisterschaft derzeit untergebracht sind.