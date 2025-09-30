Schach: Mit dem Deizisauer Konzept zur Sensation

1 Europameister Matthias Blübaum von Deizisau überlegt seinen nächsten Zug. Foto:

Nach über drei Jahrzehnten hat in Matthias Blübaum von den Schachfreunden Deizisau ein Deutscher wieder die Möglichkeit, an der Schach-WM teilzunehmen.











Link kopiert

So etwas hat der deutsche Schachsport schon lange nicht mehr gesehen. In Matthias Blübaum spielt seit über 30 Jahren wieder ein Deutscher das Kandidatenturnier zur kommenden Weltmeisterschaft. Und das auch mithilfe der Schachfreunde Deizisauer. Blübaum ist zweifacher Europameister im Schach. Im September schaffte er die Sensation – die Qualifikation für das Turnier, in dem er mit 7,5 von elf möglichen Punkten den zweiten Platz im Fide-Grand-Swiss 2025 belegte. Im Kandidatenturnier darf sich Blübaum nun mit den Besten der Besten messen.