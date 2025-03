Schach-Meisterschaften: Matthias Blübaum schreibt Geschichte

1 Sehr erfolgreich am Brett: Matthias Blühbaum. Foto: /Angelika Valkova

Das hat vor ihm noch niemand geschafft: Der Spieler der Schachfreunde Deizisau ist zum zweiten Mal Europameister.











Die europäische Einzel-Schachmeisterschaft endete mit einem historischen Erfolg für den deutschen Schachsport – und besonders für die Schachfreunde Deizisau. Ihr langjähriger Bundesliga-Spieler Matthias Blübaum sicherte sich in Eforie Nord in Rumänien seinen zweiten Europameistertitel. Bereits 2022 errang er in Slowenien die Goldmedaille. Ein Platz in den Schach-Geschichtsbüchern hat er sicher: Blübaum ist der erste Spieler, der die europäische Einzelmeisterschaft zwei mal gewann.

Dabei nahm Blübaum in der entscheidenden letzten Runde großes Risiko: Nach nur fünf Zügen bot er seinem Gegner ein Unentschieden an, was dieser auch annahm. Er spekulierte, dass sein spanischer Verfolger Daniil Juffa in der letzten Runde nicht gewinnen würde. So kam es auch: Juffa verlor sogar, und das gegen einen weiteren Deutschen, Großmeister Frederik Svane. Dieser katapultierte sich dadurch selbst noch auf den zweiten Platz – und das in einem Feld von 375 Teilnehmern. Somit durften sich die Deutschen sogar über Gold und Silber freuen. Blübaum trägt seit vielen Jahren zu den Erfolgen der Schachfreunde Deizisau in der Bundesliga teil. Sein Triumph zeigt einmal mehr, dass sich Deizisau im Schachsport auf höchstem Niveau bewegt.