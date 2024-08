Schach-Meisterschaften: „Guter Sport, gute Stimmung“ bei der Schach-DM in Ruit

1 Strahlender Sieger: Dmitrij Kollars, eingerahmt vom Zweiten Niclas Huschenbeth (links) und dem Dritten Dennis Wagner. Foto: /Reinecke

Fiona Sieber von Werder Bremen und der Deizisauer Bundesliga-Spieler Dmitrij Kollars gewinnen bei den deutschen Schachmeisterschaften in Ruit.











Link kopiert

In der letzten Runde passierte nicht mehr viel Unvorhersehbares, wobei aber noch engagiert ums Preisgeld gekämpft wurde. In sieben Partien gab es auch Siege, taktiert wurde wenig. Bei den deutschen Schach-Meisterschaften in Ruit setzte sich bei den Frauen, bei den so genannten German Masters, Fiona Sieber von Werder Bremen schon zum dritten Mal durch. Bei den Einzelmeisterschaften der Männer gewann Dmitrij Kollars von den SF Deizisau. Sieber und Kollars hatten die Turniere dominiert und schaukelten ihre Siege souverän ins Ziel.

In der letzten Runde war die weibliche Großmeisterin (WGM) Sieber gegen den Favoritenschreck, Fide-Meisterin (WFM) Luisa Bashylina (SG Solingen), erfolgreich. Ihr hätte zwar auch ein Remis gereicht, aber das, so sagte sie, sei nicht ihr Ding: „Ich wollte spielen wie immer und wenn sich eine Chance auf den Sieg bietet, diese auch nutzen.“ Damit hielt sie ihren Punkt Vorsprung vor WGM Kateryna Dolzhykova (SV Oberursel), die einen halben Zähler mehr als die Drittplatzierte WFM Lara Schulze (Werder Bremen) hatte. Beide hatte Sieber auch besiegt, insgesamt keine Partie verloren.

Kollars ließ zum Abschluss auch nichts mehr anbrennen. Ein Remis reichte ihm gegen den internationalen Meister (IM) Leonardo Costa (Hamburger SK). GM Niclas Huschenbeth (Hamburger SK) auf Rang zwei, dem Dritten Dennis Wagner (SC Viernheim) und Roven Vogel (ZSV TU Dresden) nutzten ihre abschließenden Erfolge nichts mehr. „Mein erster deutscher Meistertitel bedeutet mir viel“, sagte Kollars. Er sei sehr nervös gewesen in der Nacht vor dem Finale, und während der Partie trank er gleich vier Kaffees. Kurzum: Bei den Turniersiegern war die Freude sehr groß.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Sieger freuen sich doch immer, oder? In den Tagen von Ruit hatten Einzelne den Turnier-Viererpack durchaus kritisch betrachtet und auch das sportliche Niveau in Frage gestellt. Fragte man indes die Teilnehmer, antwortete zum Beispiel Kollars, dass er von seinen Gegnern sehr gefordert wurde.

So sah es auch Bundesturnierdirektor Michael Rütten: „Wir hatten in diesem Teilnehmerfeld acht Großmeister und zwei IM. Da haben wir guten Sport auf gutem Niveau gesehen, bei guter Stimmung.“ Zudem lobte er die Bedingungen für die Spielerinnen und Spieler in Ruit. Der Bundesturnierdirektor und Hauptschiedsrichter (gemeinsam mit Michael Weber) sagte zudem: „Was ich beobachten konnte: Es hatten in diesem Jahr viele Spielerinnen und Spieler großen Spaß auch abseits der Bretter. Wann gab es das schon einmal bei so einer Meisterschaft, dass Profis und Amateure gemeinsam beim Fußballspielen, Billard oder Tischkickern zu sehen waren?“ Auch, dass im Spielsaal Profis und Amateure eng beieinander waren, sei bei vielen gut angekommen, fand Rütten: „Das hat Grenzen und Hemmungen abgebaut. Viele sind miteinander ins Gespräch gekommen.“ Und nicht überall hätte etwa der spätere Sieger Kollars so ungezwungen den Kopf frei bekommen können wie in Ruit, wo man ihn über das weitläufige Gelände joggen sah.

Rütten ist übrigens hart ihm nehmen: Während der Turniertage musste bei ihm ein Leistenbruch operiert werden – nach einem Tag im Krankenhaus war er wieder da. Und machte sich auch Gedanken über Verbesserungen: „Wir müssen darüber reden, ob vier Turniere gleichzeitig stattfinden sollten – denn so nehmen wir uns den ein oder anderen aus dem Teilnehmerfeld quasi selbst weg.“ Denn neben den beiden Top-Kategorien wurden in Ruit bis Sonntag auch das so genante Kandidatenturnier bei den Männern – es gewann Hagen Poetsch vom SC Heusenstamm – und bei den Frauen die deutsche Einzelmeisterschaft – Siegerin Tetyana Kostak vom SC Strateg Stuttgart – ausgespielt. Aber Rütten zog grundsätzlich „ein absolut positives Fazit“. Für Fiona Sieber und Dmitrij Kollars galt das ohnehin.