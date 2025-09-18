Schach: Matthias Blübaum fordert den Weltmeister heraus

1 Der 28-jährige Deizisauer Matthias Blübaum setzt sich beim Grand-Swiss-Turnier gegen Vincent Keymer durch. Foto: FIDE/Michal Walusza

Der langjährige Schachspieler der SF Deizisau, Matthias Blübaum, landet beim Grand-Swiss-Turnier auf Rang zwei und qualifiziert sich für das Kandidatenturnier.











Der deutsche Schach-Großmeister Matthias Blübaum hat beim Grand-Swiss-Turnier in Usbekistan eine kleine Schachsensation geschafft: Der 28-Jährige und langjährige Bundesligaspieler der Schachfreunde Deizisau wurde überraschend Zweiter. Damit qualifizierte er sich für das Kandidatenturnier, das im kommenden Jahr stattfinden wird. Dort wird der Herausforderer des amtierenden Weltmeisters Dommaraju Gukesh aus Indien ermittelt.