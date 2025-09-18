Schach: Matthias Blübaum fordert den Weltmeister heraus
1
Der 28-jährige Deizisauer Matthias Blübaum setzt sich beim Grand-Swiss-Turnier gegen Vincent Keymer durch. Foto: FIDE/Michal Walusza

Der langjährige Schachspieler der SF Deizisau, Matthias Blübaum, landet beim Grand-Swiss-Turnier auf Rang zwei und qualifiziert sich für das Kandidatenturnier.

Der deutsche Schach-Großmeister Matthias Blübaum hat beim Grand-Swiss-Turnier in Usbekistan eine kleine Schachsensation geschafft: Der 28-Jährige und langjährige Bundesligaspieler der Schachfreunde Deizisau wurde überraschend Zweiter. Damit qualifizierte er sich für das Kandidatenturnier, das im kommenden Jahr stattfinden wird. Dort wird der Herausforderer des amtierenden Weltmeisters Dommaraju Gukesh aus Indien ermittelt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.