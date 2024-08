Schach-DM in Ruit: Diesmal ein „echter“ Meister

1 Dmitrij Kollars Foto: /Robin Rudel

Von Montag an werden die deutschen Schach-Titelkämpfe in der Sportschule Ruit ausgetragen.











Wer sich für hochkarätigen Schachsport interessiert, der kommt nicht drum herum, in den kommenden eineinhalb Wochen in der Sportschule Ruit vorbeizuschauen. Denn dort finden von Montag (14 Uhr) bis zum 27. August die deutschen Meisterschaften statt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern werden Titel in zwei Kategorien ausgespielt. Die hochkarätigsten Teilnehmer in einem starken Feld sind Nationalspielerin Lara Schulze vom SV Werder Bremen bei den Frauen und Dmitrij Kollars bei den Männern, der zwar ebenfalls aus Bremen stammt, aber für die SF Deizisau in der Bundesliga am Brett sitzt und damit in Ruit fast einen Heimauftritt hat. Kollars ist hinter dem früheren Deizisauer Vincent Keymer die Nummer zwei im deutschen Schach und der einzige Spieler, der im September bei der Schacholympiade in Budapest für Deutschland antreten wird und trotzdem in der Sportschule dabei ist.