Schach-Bundesliga: SF Deizisau starten erfolgreich in die Saison

SF Deizisau starten erfolgreich in die Saison

Nach dem Wechsel von Magnus Carlsen, dem besten Schachspieler aller Zeiten, zum FC St. Pauli steht die Schach-Bundesliga Kopf. Auch wenn Carlsen noch nicht zum Einsatz kam, ist die Euphorie in der stärksten Liga der Welt groß. Inmitten von Namen wie Hamburger SK, Düsseldorfer SK oder Bayern München tummeln sich weiterhin auch die Schachfreunde Deizisau in der Bundesliga. Und das erfolgreich, denn zum Start holten die Deizisauer in München drei Punkte aus zwei Spielen.