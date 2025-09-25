Schach – Bundesliga: Blühbaum sitzt in Deizisau am Brett

1 Die SF Deizisau setzen auf Matthias Blübaum. Foto: FIDE/M. Walusza

Die Bundesliga-Saison im Schach startet an diesem Wochenende und macht unter anderem gleich am Samstag (14 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) in der Deizisauer Gemeindehalle Halt. Gastgeber SF Deizisau geht nach dem zuletzt starken vierten Platz und dem dritten Rang im deutschen Mannschaftspokal selbstbewusst in die Spielzeit – und mit dem neuen Schach-Star am Brett: Auf Matthias Blübaum, der sich kürzlich sensationell durch den zweiten Platz beim FIDE-Grand-Swiss in Samarkand als erster Deutscher seit Robert Hübner 1991 sensationell für das Kandidatenturnier Jahr qualifiziert hat, werden die Augen gerichtet sein. Er kämpft im kommenden Jahr um das Recht, Weltmeister Dommaraju Gukesh herauszufordern.