SC Preußen Münster gegen VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Das Beste aus Sicht von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an der 1:3-Niederlage am Samstag in Freiburg ist die Chance auf schnelle Wiedergutmachung. Bereits an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) geht es zum dritten Auswärtsspiel in Folge – den Supercup eingerechnet –, und zwar beim noch sieglosen Zweitligisten Preußen Münster im DFB-Pokal. „Kein schönes Los“, wie Hoeneß meint, der eine „eklige Partie“ erwartet. Aber eine, „in der wir die Möglichkeit haben, wieder ein paar Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Wir wollen das Spiel nutzen, um uns für die kommenden Wochen in eine bessere Verfassung zu bringen.“

Anrie Chase vor Startelf-Debüt

Anrie Chase wird dabei etwas überraschend in die Innenverteidigung rücken. Ebenso nicht zwingend zu erwarten war die Ankündigung von Hoeneß, dass Deniz Undav erst einmal auf der Bank Platz nehmen wird. Dem erst kürzlich fest verpflichteten Stürmer fehlte es in Freiburg nach Trainingsrückstand sichtbar noch an der nötigen Abstimmung und Fitness. „Er kann noch nicht in dem körperlichen Zustand sein wie andere, die eine ganze Vorbereitung in den Beinen haben,“ sagte Hoeneß.

Sturm-Neuzugang El Bilal Touré von Atalanta Bergamo wird dem VfB in Münster nicht zur Verfügung stehen. Dem Malier fehlt noch eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Bis Samstag (15.30 Uhr) zum Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sollen die erforderlichen Dokumente aber vorliegen.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die mögliche Startelf.