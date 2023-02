Sieg gegen SC Paderborn VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat dank eines Treffers von Serhou Guirassy in der Nachspielzeit das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Stürmer erzielte am Dienstag per Kopf den 2:1 (0:1)-Siegtreffer beim Zweitligisten SC Paderborn.