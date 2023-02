10 Zwei Elfmeter, zwei Treffer: Vincenzo Grifo im Spiel des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Irgendwann hatte auch der Mann des Tages genug. Er war bei den Fans auf dem Zaun gewesen, hatte den Fernsehsendern erklärt wie das war mit den beiden Elfmetern, die er beim 2:1-Sieg des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart verwandelt hat. Und nachdem auch einige Fragen der Reporter vom Radio und den Printmedien beantwortet waren, setzte Vincenzo zu einem letzten Sprint an – in die Umkleidekabine.

Von dort war Musik zu hören, so ein Sieg im baden-württembergischen Landesduell sollte schließlich ordentlich gefeiert werden. „Dieses Spiel“, sagte Grifo, der Doppeltorschütze, „wollten wir auf keinen Fall verlieren.“ Doch so einfach dieses Vorhaben sich anhört, umso schwerer war die Umsetzung für den Sportclub am Samstagnachmittag. „Es war ein sehr hartes Stück Arbeit“, gab Grifo zu – nannte dann aber auch den Grund, weshalb es trotz des 0:1-Rückstandes aus seiner Sicht noch zu einem Erfolg gereicht hat.

Vincenzo Grifo sieht „reife“ Freiburger

Klar, da waren die beiden Strafstöße, beide erst nach Eingreifen des Video-Assistenten gegen den VfB verhängt, die der Mittelfeldspieler souverän verwandelt hat. Da war aber noch etwas anderes. „Wir sind“, sagte Vincenzo Grifo, „eine reife Mannschaft.“ Der Rückstand habe dieses Team also nicht aus der Bahn geworfen. Stattdessen wurde das Geschehene in der Pause kurz analysiert, dann der Plan für Hälfte zwei entwickelt (höher stehen, mehr Druck machen) – der dann auch zum Erfolg führte.

Es war übrigens der erste in der Bundesliga, der ohne den Cheftrainer Christian Streich gelang. Der fehlte gesperrt, der eigentliche Co-Trainer Lars Voßler stand an der Seitenlinie. Die Ansprache unmittelbar vor dem Anpfiff aber hatte der Kapitän übernommen. „Das war gut, er hat uns emotional gepackt“, sagte Grifo über Christian Günter, der nach der Partie dann aber weniger gefühlsduselig, sondern eher rational unterwegs war. Und das untermauerte, was sein Vorgesetzter auch gesehen hatte.

Dass sich der SC Freiburg zwar gesteigert und am Ende durchgesetzt hatte. Dass da aber noch viel Luft nach oben ist. „Wir haben das Spiel nur gewonnen, weil wir zwei Elfmeter verwandelt haben“, sagte Voßler und kritisierte: „Es war zu wenig gegen den Ball und nicht gut genug mit dem Ball.“ Was aber auch daran lag, dass der VfB eine gute Defensivleistung gezeigt hatte.

Am Samstag geht es zum VfL Bochum

Nach einem schwierigen Start ins Jahr 2023 mit heftigen Niederlagen in Wolfsburg (0:6) und Dortmund (0:5) haben sich die Freiburger dennoch wieder stabilisiert und profitieren vor allem von ihrem teils jahrelang eingespielten Verständnis untereinander. Im Pokal steht der SC im Viertelfinale, in der Liga wurde am Samstag mit dem sechsten Bundesligasieg gegen den VfB nacheinander der Platz in der Spitzengruppe bestätigt. In der kommenden Trainingswoche, erklärte Christian Günter, gebe es dennoch wieder die Notwendigkeit von Verbesserungen. „Sonst“, meinte der Kapitän, „könnten wir uns ja auch in den Liegestuhl legen.“

Das wird nicht passieren, schließlich erwartet nicht nur Vincenzo Grifo mit Blick auf den kommenden Samstag (15.30 Uhr) den nächsten „Kampf“. Der Sportclub muss dann beim VfL Bochum antreten.