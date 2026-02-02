SC Altbach: Der erste Inklusionstag ist ein voller Erfolg

Der erste Inklusionstag ist ein voller Erfolg

1 Beim ersten Inklusionstag des SC Altbach stand die Freude am Ballspiel für Dirk Hammerschmidt und seinen Sohn Justus im Vordergrund. Foto: Philipp Braitinger

Die Premiere beim SC Altbach begeistert Kinder und Eltern. Und auch die Inklusionsmannschaft des Vereins – die es erst seit knapp einem Jahr gibt – stößt auf reges Interesse.











„Er liebt Fußball“, sagt Dirk Hammerschmidt über seinen Sohn Justus. Der Siebenjährige hat das Downsyndrom und kommt regelmäßig zum Training der Inklusionsmannschaft des Sport-Clubs (SC) Altbach. Am Samstag hat der Fußballverein zu seinem ersten Inklusionstag in die Sporthalle in Altbach eingeladen. In der Halle gab es über den Vormittag verschiedene Sportstationen mit Fußballbezug. Am Nachmittag fand ein inklusives Turnier statt, bei welchem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Platz standen.