SBBZ im Kreis Esslingen: Für 115 Millionen Euro: Bau einer neuen Förderschule in Nürtingen geplant

1 Die 235 Parkplätze für die Mitarbeiter der Medius Klinik Nürtingen und der zwei Berufsschulen müssten dem Neubau weichen. Foto: Markus Brändli

Stetig steigende Schülerzahlen im Kreis Esslingen erfordern den Bau einer weiteren Förderschule für Kinder mit Handicap. Entstehen könnte sie bis Ende 2032 auf dem Säer in Nürtingen.











Link kopiert

Der Kreis Esslingen sucht „die Eier legende Wollmilchsau“, wie Landrat Marcel Musolf einräumt: Benötigt wird eine zwei Hektar große, zentral im Kreisgebiet liegende Fläche, auf der sich eine Förderschule für 450 Kinder und Jugendliche mit Handicap sowie 250 Lehrkräfte und Betreuer realisieren ließe. „So große Baugrundstücke gibt es kaum noch“, informierte Musolf jüngst im Schulausschuss des Kreistages über die schwierige Immobiliensuche. Das Otto-Areal in Wendlingen habe sich ebenso wie das Gebiet „Neckarwiesen“ in Köngen für den Bau eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) als ungeeignet erwiesen. In den Fokus rückt deshalb das Areal auf dem Säer in Nürtingen.