Kosten für Immobilien in Stuttgart und im Land Stuttgarter müssen die höchsten Preise für Immobilien zahlen

Stuttgart liegt landesweit an der Spitze in Sachen Quadratmeterpreise für Wohneigentum. Welche Orte in Baden-Württemberg günstiger sind und wo in Deutschland die billigsten Objekte zu kaufen sind, verrät eine repräsentative Studie.