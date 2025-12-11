Sauna im Fildorado: Höchstes Gütesiegel für Fildorado-Sauna

1 Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub (li.) und Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider mit der Urkunde Foto: Fildorado

Der Deutsche Sauna-Bund hat die Sauna-Landschaft im Fildorado wieder mit dem Fünf-Sterne-Gütesiegel „Sauna Premium“ ausgezeichnet.











Ist es derzeit zu warm für diese Jahreszeit? Oder sind die Temperaturen im Großen und Ganzen richtig, werden aber trotzdem als ungemütlich empfunden? Ob so oder so: Für viele ist jetzt genau die richtige Zeit für ausgiebige Saunabesuche.

Da passt es doch gut, dass der Deutsche Sauna-Bund mal wieder alle diese Einrichtungen genauer untersucht und anschließend zertifiziert hat. Und die Sauna-Landschaft im Fildorado konnte da das Fünf-Sterne-Gütesiegel „Sauna Premium“ behaupten. Das ist nach einer Mitteilung der Fildorado GmbH die höchste Qualitätsstufe, die vergeben werden kann. „Die Auszeichnung bestätigt die erstklassige Aufenthalts- , Service- und Angebotsqualität der umfangreichen Saunalandschaft“, so die Fildorado GmbH in der Mitteilung. Darauf ist deren Geschäftsführer Felix Schneider natürlich sehr stolz: „Die erneute Zertifizierung ist eine wertvolle Bestätigung für die hervorragende Arbeit unseres Teams. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen ein außergewöhnliches Sauna- und Wellnesserlebnis zu ermöglichen. Umso mehr freut es uns, dass dies auf höchster Ebene anerkannt wird.“

Fildorado ein Leuchtturm für Filderstadt

Bewertet wurde da vor allem die Angebotsvielfalt, die bauliche Gestaltung, die Professionalität des Teams und die Standards in Hygiene, Sicherheit und Service. Darauf ist auch Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub stolz: „Das Fildorado ist ein Leuchtturm für Filderstadt. Die wiederholte Spitzenzertifizierung zeigt, wie konsequent hier in Qualität, Service und Angebotsvielfalt investiert wird.“ 6000 Quadratmeter groß ist die Saunalandschaft im Fildorado, in acht Räumen kann geschwitzt werden bei verschiedenen Temperaturen.

Es gibt verschiedene Aufgussprogramme, auch einige ungewöhnliche Aktionen etwa mit Klangschalen. Hinzu kommen drei Dampfbäder, in denen zum Teil auch Rasul-Anwendungen angeboten werden . Dabei handelt es sich um eine orientalische Form der Körperpflege mit Tonerde. Und nicht zu vergessen sind die umfangreichen Ruhebereiche draußen und drinnen. An der Bar gibt es viele Sauna-gerechte Getränke- und Essensangebote. Und ein besonderes Erlebnis sind die langen Saunanächte, meist eingebettet in einen Themenrahmen.