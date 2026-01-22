Sauberkeit und Pünktlichkeit: „Nicht akzeptabel“ – Miese Noten für die Neckartalbahn
1
Die Strecke Stuttgart – Tübingen schneidet im Ranking des Landes erneut nicht gut ab. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Im Qualitätsranking des Landes für die Bahnstrecken gehört die Neckartalbahn, die auch durch den Kreis Esslingen führt, zu den Schlusslichtern. Wo liegen die Probleme?

Im jüngst veröffentlichten Qualitätsranking des Landes für die einzelnen Bahnstrecken landete die Neckartalstrecke, zu der auch der Abschnitt zwischen Stuttgart und Tübingen gehört, erneut auf einem der letzten Plätze. Bei insgesamt 32 landesweiten Bewertungen kam die Strecke abgeschlagen auf Platz 30. Sie führt auch durch den Landkreis Esslingen. Vor allem bei der Pünktlichkeit geht es weiter bergab. Nur rund 68 Prozent der Züge wurden im ersten Halbjahr 2025 als pünktlich gewertet. Schlechter ist nur noch ein Netz rund um Karlsruhe.

