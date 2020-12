Saubere Luft in Stuttgart

1 Im Juli wurden die Schilder für die kleine Umweltzone aufgestellt. In sie dürfen Dieselfahrzeuge nur mit der Euronorm 6 oder einer Ausnahmegenehmigung einfahren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Februar 2018 verfügte das Bundesverwaltungsgericht für Diesel mit älteren Schadstoffklassen in Stuttgart ein abgestuftes Fahrverbot. 2020 wurde erstmals beim Stickstoffdioxid der Grenzwert eingehalten.

Stuttgart - In der Landeshauptstadt wird im Jahr 2020 erstmals seit Beginn der Messungen am Neckartor der EU-Jahresgrenzwert für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid eingehalten werden. Er ist seit Januar 2010 verbindlich. Nach Berechnungen unserer Zeitung werden im Jahresmittel 2020 rund 39 Mikrogramm erreicht. Das ist auch der Wert für den Dezember. Vor vier Jahren lag das Jahresmittel mit 82 Mikrogramm mehr als doppelt so hoch.