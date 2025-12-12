Satzung geändert: Lebensretter wollen keine AfD-Mitglieder
Die DLRG überwacht auch Badeseen. Foto: picture alliance

Die DLRG will sich klar von der AfD abgrenzen und hat daher ihre Satzung geändert. Führende Mitglieder der Partei dürfen nicht mehr bei den Lebensrettern mitmachen.

Die DLRG Württemberg hat ihre Satzung geändert. Das wäre an sich nicht berichtenswert und kommt bei Vereinen und Verbänden immer mal wieder vor. Das, was die Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft nun aber unter § 4 stehen hat, hat es durchaus in sich. AfD-Mitglieder sind bei der nach eigenen Angaben bundesweit mit mehr als 600 0000 Mitgliedern größten freiwilligen Wasser-Rettungs-Organistation künftig nicht mehr erwünscht.

