1 Jan Böhmermann Foto: Sven Simon

In seinem Podcast „Fest & Flauschig“ macht sich Jan Böhmermann über Wendlingen und die Region lustig. Anstoß dazu war ein Klingelstreich am vergangenen Wochenende. Ein 49-Jähriger hatte einen 13-Jährigen deshalb verfolgt und geschlagen.















Link kopiert

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Fest & Flauschig“ lassen sich Olli Schulz und Jan Böhmermann über die angebliche Humorlosigkeit der Baden-Württemberger aus – im Speziellen der Wendlinger. Anlass ist ein Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende ereignet hat. Ein Junge in Wendlingen erlaubte sich einen Spaß und klingelte an einem Haus. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad davon. Der 49-jährige Bewohner des Hauses ließ sich den Streich nicht gefallen, wurde wütend und verfolgte den Jungen auf seinem Fahrrad. Auf einem Supermarktparkplatz an der Wendlinger Bahnhofstraße holte der Mann den Jungen ein und schlug auf ihn ein. Passanten, die sich auf dem Parkplatz befanden, stoppten den Mann und wählten den Notruf. Für die Polizei ist der Fall eine Ausnahme. „Es ist doch recht ungewöhnlich, dass ein einfacher Klingelstreich mit Handgreiflichkeiten endet. Das passiert nicht oft“, sagt ein Sprecher der Polizei.

„Leichte“ Überreaktion

Der Podcaster Olli Schulz wurde auf die Meldung zu dem Lausbubenstreich aufmerksam und kommentierte das Verhalten des Mannes ironisch mit „leichte Überreaktion“. Sein Kollege Jan Böhmermann sah das als Einladung, sich über die Region lustig zu machen: „Klingt von dem Ortsnamen ein bisschen so, als wär’ das in einer Region geschehen, in der Humor schon vor langer, langer Zeit die Stadt verlassen hat, um herauszuziehen in die Welt und einen besseren Ort zum Existieren zu finden. Tiefstes Baden-Württemberg, da ist nicht gut lachen.“

Landkreis ist beliebtes Lästerthema

Es ist nicht das erste Mal, dass Böhmermann den Kreis Esslingen aufs Korn nimmt. Im vergangenen Jahr machte er in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ Nürtingen zur Zielscheibe und verglich den Bahnhof mit einer „Fressnapf-Filiale“ in der „irgendwann mal die Hamster die Geschäftsführung übernommen haben“. Oberbürgermeister Johannes Fridrich konterte damals und schrieb, dass er Böhmermann sogar vom Bahnhof abholen würde. Das Oberhaupt von Wendlingen, Bürgermeister Steffen Weigel, konnte sich zur Frage, ob die Wendlinger wirklich zum Lachen in den Keller gehen, nicht äußern, da er sich momentan im Urlaub befindet.