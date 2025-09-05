Sasa Kalajdzic: Wechsel in die Heimat – Ex-VfB-Stürmer wagt Neuanfang

1 Sasa Kalajdzic spielte von 2019 bis 2022 für den VfB Stuttgart. Foto: IMAGO/Sven Simon

Sasa Kalajdzic wechselt in die österreichische Bundesliga. Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart will seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen.











Link kopiert

Seit seinem Abgang vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers im Sommer 2022 ist die Karriere von Sasa Kalajdzic ins Stocken geraten.

Nun wagt der Österreicher einen sportlichen Neuanfang in seiner Heimat: Der zwei Meter große Stürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers zum Linzer Fußballverein LASK. Das gab sein neuer Verein am Freitagnachmittag bekannt.

In Österreich schließt das Transferfenster erst am 5. September um 17 Uhr. Die Linzer feierten die Verpflichtung als „echten Transfercoup“. Beim LASK erhält Kalajdzic die Nummer zehn.

Sasa Kalajdzic: Nach Abgang beim VfB folgen zwei Kreuzbandrisse

Seit seinem Wechsel auf die Insel im Sommer 2022 war Kalajdzic immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Für den englischen Klub, bei dem er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 hat, stand er seither lediglich bei 13 Spielen auf dem Platz.

Dabei startete seine Zeit auf der Insel denkbar ungünstig: Ausgerechnet bei seinem Debüt für Wolverhampton zog sich der Österreicher am 4. September 2022 einen Kreuzbandriss zu – schon sein zweiter zu diesem Zeitpunkt, denn auch beim VfB hatte er sich in der Saison 2019/2020 das Kreuzband gerissen.

Sasa Kalajdzic (am Boden) war mittendrin, als Wataru Endo den VfB am 14. Mai 2022 in letzter Minute zum Klassenerhalt köpfte. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Und Kreuzbandriss Nummer zwei sollte nicht der letzte bleiben. In der Saison 2023/2024 ließ sich Kalajdzic zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga ausleihen. Er machte fünf Spiele und riss sich im Februar 2024 abermals das Kreuzband.

Erst kürzlich gab der Österreicher, der für den VfB zwischen 2019 und 2022 in 57 Pflichtspielen 23 Tore erzielt hatte, nach langer Leidenszeit sein Comeback.

Nun der Wechsel zum LASK. Dabei betonte Kalajdzic, dass es für ihn bei seinem neuen Verein wichtig sei, Spielpraxis zu sammeln und gesund zu bleiben. „Ich möchte einfach Spaß am Fußball haben.“