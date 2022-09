6 Santiano in der Porsche-Arena Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Seefahrer der deutschen Schlagerszene haben in der voll besetzten Porsche-Arena Geschichten vom weiten Meer erzählt – und hatten auch sonst einiges zu sagen.















„Da kommt jetzt mal ne ganze Weile gar nix. Ne Menge Meer.“ Wo? Über Irland, Richtung Norden. Dem „Land of Green“ haben Santiano gerade einen musikalischen Besuch abgestattet. Nun geht ihre Reise weiter, am Mittwochabend, in der Porsche-Arena, in der sehr wenige Plätze unbesetzt geblieben sind, beim Konzert der maritimen Band aus Schleswig-Holstein.