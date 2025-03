Sanktionen gegen Russland: Die alternative Realität von Michael Kretschmer

1 Spricht sich für einen anderen Umgang mit Russland-Sanktionen aus: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Sachsens Ministerpräsident will darüber sprechen, Sanktionen gegen Russland zu lockern. Dafür ist es viel zu früh, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Manchmal scheinen sich Menschen in anderen Realitäten bewegen. Zu ihnen gehört offenbar Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Russland führt weiter Krieg in der Ukraine und Sicherheitsexperten warnen vor den Aufrüstungsplänen Putins. In dieser Lage fordert Kretschmer, dass man über eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen nachdenken müsse.