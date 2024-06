Sankt Konrad in Plochingen: Die Kirchenglocken schweigen noch eine ganze Weile

Sankt Konrad in Plochingen

1 Der Fachmann Lojos Szanto aus Regensburg seilt vorsichtig eine Glocke mit dem Flaschenzug ab. Foto: Roberto Bulgrin

In luftiger Höhe ist viel zu tun, seit Sankt Konrad in Plochingen saniert wird. Die katholische Kirche ist seit Mai eingerüstet: Das Dach und der Turm müssen hergerichtet werden. „Wir freuen uns, wenn wir an Weihnachten wieder rein können“, sagt der Pfarrer Bernhard Ascher. Da es aber auf jeder Baustelle Überraschungen geben könne, rechne er vorsichtshalber nicht mit dem avisierten Fertigstellungstermin Advent.