Sanitärreiniger in Stuttgart: Kot, Blut, Spritzen: Er reinigt die Stuttgarter Toiletten
15
Sinan Dillek ist stolz, ein Teil der Stadt Stuttgart zu sein. Von manchen Menschen, die die Toiletten nutzen, würde er sich jedoch mehr Respekt wünschen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kot, Erbrochenes und Gestank gehören zu Sinan Dilleks Berufsalltag. Der Sanitärreiniger putzt für die AWS öffentliche Toiletten in Stuttgart. Eindrücke eines herausfordernden Jobs.

Es ist noch früh am Morgen, als wir auf dem Betriebshof der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in Stuttgart-Münster ankommen. „Wir alle sind die AWS!“ kündigt ein riesiger bunter Graffiti-Schriftzug an der Wand des Gebäudes an. Bei jenen, die damit gemeint sind, herrscht schon geschäftiges Treiben – im Verwaltungsgebäude wird der Tag geplant, um Stuttgart sauber zu halten.

