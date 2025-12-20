Sanierungsprojekt in Ostfildern: Außenanlagen von Schule für 1,4 Millionen Euro – „Kein Pappenstiel“

1 Die Pfingstweideschule in Kemnat wird derzeit saniert. Jetzt stehen die Pläne für die Außenanlagen. Foto: Markus Brändli

Die neuen Außenanlagen der Pfingstweideschule in Kemnat (Kreis Esslingen) kosten 1,4 Millionen Euro. Mit einem Holzdeck, Forscherwäldchen und grünem Klassenzimmer ist viel geboten.











Mit einem großen Holzdeck, einem sogenannten Forscherwäldchen und einem Klassenzimmer im Grünen machen die Außenanlagen der Pfingstweideschule in Kemnat neue pädagogische Konzepte möglich. In seiner Sitzung im Stadthaus hat der Gemeinderat jetzt die Arbeiten zum Preis von 1,4 Millionen Euro vergeben.

Das Schulhaus in der Panoramastraße, gebaut im Jahr 1965, wird für mehr als 20 Millionen Euro saniert und erweitert. Wenn die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst 2027 abgeschlossen sind, ist dort Ganztagsunterricht möglich. Das Gebäude wurde ursprünglich als Grund- und Hauptschule gebaut. Inzwischen ist es eine reine Grundschule. 220 Kinder in neun Klassen werden dort unterrichtet.

Etwa 50 Prozent der Kinder besuchen vor und nach dem Unterricht die Schulkindbetreuung in drei Hort- und drei Kernzeitgruppen. Laut der Prognose der Schulentwicklungsplanung werden im Stadtteil Kemnat weiterhin stabile Schülerzahlen erwartet. Die Sanierung der Schule ist ein Baustein zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsschulplatz, der bundesweit stufenweise ab dem Schuljahr 2026/27 eingeführt wird.

Die Pfingstweideschule ist inzwischen eine reine Grundschule. Foto: Horst Rudel

Der erste Bauabschnitt für die Außenanlagen soll im Februar 2026 beginnen. Da wird unter anderem das Holzdeck bei der Mensa gebaut. Der zweite Bauabschnitt soll im Oktober 2027 fertig sein. Da entsteht unter anderem das sogenannte Forscherwäldchen. Das ist ein relativ dicht bepflanzter Raum, bestehend aus Bestandsbäumen und Neupflanzungen. Der obere Pausenhof besteht überwiegend aus gepflasterter Freifläche, die als Bewegungsraum für die Schülerinnen und Schüler dient. Schatten spenden dort Grüninseln.

1,4 Millionen Euro für eine Außenanlage sind nach den Worten von Carola Eisemann (Freie Wähler) „tatsächlich kein Pappenstiel“. Ihre Fraktion gehe jedoch davon aus, dass diese Investition einen echten Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler der Pfingstweideschule bringt: „Insbesondere sind wir gespannt auf das geplante ‚Forscherwäldchen’ und auf das ‚grüne Klassenzimmer’ – und wie diese in den Schulalltag integriert werden.“