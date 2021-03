Vor zehn Jahren gingen in der Gastronomie im Dicken Turm in Esslingen die Lichter aus. An eine Wiedereröffnung war zunächst wegen der hohen Sanierungskosten nicht zu denken. Doch mit starker Unterstützung aus der Bürgerschaft wurde die Sanierung der Burgstube geschafft. Nun wartet der Turmsaal auf seine Erneuerung.