Sanierung von Schulzentrum: Mammutprojekt in Wendlingen – „Wird uns über viele Jahre erheblich belasten“
Das Wendlinger Schulzentrum am Berg wird für viel Geld saniert – im Raum stehen 50 Millionen Euro. Foto: Kerstin Dannath

Wendlingen (Kreis Esslingen) plant die Sanierung des Schulzentrums am Berg. Ein Kraftakt, der die Stadt über Jahre belasten wird – im Raum stehen 50 Millionen Euro Baukosten.

Es ist das mit Abstand größte Projekt der Stadt Wendlingen in den vergangenen Jahren und bemerkenswert in Zeiten klammer Haushaltskassen: Einstimmig bekannte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zur Generalsanierung des Schulzentrums am Berg. Innerhalb von zehn Jahren soll der teilweise deutlich in die Jahre gekommene Campus bestehend aus Johannes-Kepler-Realschule und Robert-Bosch-Gymnasium fit für die Zukunft gemacht werden. Eine exakte Kostenaufstellung gibt es noch nicht: Im Raum stehen indes 50 Millionen Euro.

