1 Hunderte Kilometer Kabel werden für die neue S-Bahn neu verlegt. Damit sollen die Züge von 2025 an enger hintereinander fahren können. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Deutsche Bahn AG hat den zweiten Teil der Tunnelsanierung abgeschlossen. Ab Montag ist die Röhre wieder frei.















Link kopiert

Pünktlich zum Ende der Sommerferien am Montag, 12. September, nimmt die Bahn AG den Betrieb der S-Bahn auf der Stammstrecke wieder auf. Vom Betriebsstart um 4.18 Uhr an sollen alle Linien wie gewohnt den Tunnel befahren können. Seit dem 30. Juli hatte das Schienenunternehmen wie im Vorjahr Sanierungsarbeiten an den Stationen und der Strecke vorgenommen, dazu kamen nun auch umfangreiche Kabelarbeiten. Mit diesen wird die Stammstrecke auf den Einsatz der neuesten Zugbeeinflussung vorbereitet. Von 2025 an, wenn die Stuttgart-21-Infrastruktur in Betrieb geht, soll auf der Stammstrecke die Fahrt von 16 S-Bahn-Zügen pro Stunde und Richtung möglich werden.

Problem mit Rädern trat erneut auf

Der Ersatzverkehr während der Tunnelsperrung lief in diesem Jahr erneut über die Gleise der Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen. Wie 2021 musste er wegen einer zu hohen Abnutzung der S-Bahn-Räder abgebrochen werden. Die Bahn AG soll am 21. September im Verkehrsausschuss des Regionalverbandes (VRS) zu der Misere Stellung nehmen. Für 2023, 2024 und 2025 sind in den Sommerferien weitere Arbeiten im Tunnel geplant. Wie der Ersatzverkehr dann organisiert wird, ist offen. Zum Tag der Schiene am 17. September zeigen VRS und S-Bahn von 10 bis 16 Uhr am Hauptbahnhof die neuesten S-Bahnfahrzeuge, die ein verändertes Innendesign erhalten.