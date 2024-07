Sanierung in Filderstadt: Undichtes Hallendach kommt die Stadt teuer zu stehen

1 Die Arbeiten am Dach und am Boden der Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums werden weit mehr als eine Million Euro kosten. Foto: Caroline Holowiecki

Bereits vor einem Jahr hat es in die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums in Bernhausen hinein geregnet, das hat den Boden ruiniert. Nun muss umfangreich saniert werden. Und nicht nur an dieser Sportstätte muss gearbeitet werden.











Regen, Regen, immer wieder Regen. Häuslebesitzer landauf, landab können von etlichen Schäden berichten, die die Wetterkapriolen angerichtet haben, und auch die Stadt Filderstadt hat es erwischt. Bereits im Juli 2023 hat es in die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Bernhausen hinein geregnet. Das Hochbauamt spricht von einer Undichtigkeit in der Dachhaut. Es kam, wie es kommen musste: An einem Wochenende mit starkem Regen drang eine größere Menge Wasser in die Sporthalle ein, was zu allem Überfluss erst am Montagmorgen entdeckt wurde. Da war die Feuchtigkeit jedoch schon über die Bodenhülsen in den Sportbodenaufbau gesickert. Der wurde dadurch aufgeweicht und so stark beschädigt, dass er nun erneuert werden muss.