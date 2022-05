1 Im großen Saal machen sich freiwillige Helfer daran, die Deckenverkleidung zu entfernen. Foto: /Katja Eisenhardt

Die sogenannten Abriss-Samstage mit Ehrenamtlichen bilden den Auftakt zur umfassenden Sanierung des evangelischen Gemeindehauses in Hochdorf. Sie sind zu einer Gemeinschaftsaktion geworden.















Link kopiert

Im Flur staubt es. Wo vormals die Sanitärbereiche des evangelischen Gemeindehauses in Hochdorf waren, erinnert nur noch ein Türschild an diese. Von den Waschbecken, Toiletten und Trennwänden ist an diesem ersten von drei geplanten Abriss-Samstagen bereits nach eineinhalb Stunden tatkräftigen Einsatzes nichts mehr zu sehen, auch den Wandfliesen geht es an den Kragen.