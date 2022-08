1 Bald hundert Jahre hat die alte Turnhalle in Liebersbronn auf dem Buckel. Foto: oh

Weil die vereinseigene Turnhalle dringend saniert werden muss und dafür noch finanzielle Mittel fehlen, hat der TV Liebersbronn eine Spendenaktion im Internet gestartet. Das Ziel des Aufrufs ist ambitioniert: 15 000 Euro will der Sportverein über die Webseite „betterplace.org“ zusammenbekommen. Im Gegensatz zu klassischen sogenannten Crowdfunding-Aktionen, bei denen man das Geld nur ausgezahlt bekommt, wenn das Ziel erreicht wurde, hat der TVL bei dieser Anwendung nichts zu verlieren. „Wenn es weniger wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Christoph Binder, „dann müssen wir uns eben eine Lösung überlegen.“

Insgesamt 45 000 Euro soll die Sanierung der kleinen Vereinssporthalle kosten, die recht zentral in dem Esslinger Stadtteil liegt. Das Gebäude wurde 1927 errichtet und „hat seine besten Zeiten hinter sich“, wie es auf der Spendenwebseite heißt. So muss das Fachwerk des knapp hundert Jahre alten Gebäudes instand gesetzt, also beschädigte Pfosten und Streben erneuert werden. Auch an der Fassade der Halle muss Hand angelegt werden: Die Außenwand soll neu verputzt und einige Gefache neu ausgemauert werden. Außerdem müssen im Eingangsbereich die blauen Flächen, Fenster- und Türrahmen neu lackiert werden. Die Sanierungsarbeiten sollen Anfang September dieses Jahres beginnen und etwas mehr als einen Monat, bis voraussichtlich Mitte Oktober, andauern.

Sportliche Heimat des TVL

Zwar erwartet der Verein, dass ein Teil der Arbeiten durch Fördergelder bezahlt werden kann, doch etwa die Hälfte, also 22 500 Euro, muss der TVL wohl selbst zusammenkratzen. Allein durch Mitglieds- und Abteilungsbeiträge könnten diese Kosten nicht gedeckt werden, sagt Binder. Deshalb kam die Idee auf, eben jene Spendenaktion zu starten, die seit dem vergangenen Wochenende läuft. „Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis das erste Geld gespendet wurde“, sagt der Vorsitzende. Der letzte Stand vor Redaktionsschluss: Sechs Überweisungen und eine Gesamtsumme von 500 Euro, das entspricht ungefähr drei Prozent des Spendeziels. Es ist also noch Luft nach oben.

Die Verantwortlichen beim TV Liebersbronn hoffen nun, dass sich zahlreiche Mitglieder beteiligen. „Ohne die Halle fallen 80 Prozent unseres Sportangebotes weg“, sagt Binder. Das Gemäuer sei die sportliche Heimat des Vereins, und es müsse nun alles in die Waagschale geworfen werden, um die Sanierungsarbeiten zu finanzieren. Anders als viele Sportvereine habe der TVL zudem auch die Mitgliedsbeiträge nicht erhöht.

Aber auch über Spenden von Esslingerinnen und Esslingern, die gerne den Vereinssport fördern wollen, freuten sie sich sehr, sagt Christoph Binder. Schließlich habe die Halle nicht nur eine Bedeutung für den Verein, sondern für ganz Liebersbronn. „Vom zweijährigen Kind bis hin zum 100-jährigen Senior sind dort alle Altersklassen vertreten.“ Besonders freut sich der TVL über die Unterstützung des Fördervereins „Wir vom Berg“. Auch der TV Hegensberg, mit dem sich der TVL im Handballbereich zusammengeschlossen hat, unterstützte die Bestrebung mit einem Facebook-Aufruf. „Das zeigt, wie am Berg zusammengelebt wird.“

Mehr Informationen und der Link zur Spendenseite unter: www.tv-liebersbronn.de