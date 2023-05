1 Für die Maßnahmen an der Katharinenschule gibt es 1,6 Millionen Euro vom Land. Foto: Ines Rudel

Enge war gestern. Die Katharinenschule in Esslingen wurde saniert, erweitert und modernisiert. Für Kosten in Höhe von etwa 9,5 Millionen Euro wurden außerdem 600 zusätzliche Quadratmeter Nutzfläche für die Schulgemeinschaft geschaffen.















„Die Fenster gehen besonders gut auf.“ – „Die Toiletten findet man dank der Piktogramme leicht.“ – „Akustikmodule schlucken den Lärm.“ – Keine Frage, bei den Jungen und Mädchen der Katharinenschule in Esslingen kommen Sanierung, Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes bestens an. Zur Einweihungsfeier gaben sie kurze Statements über ihre baulichen Favoriten ab. Und sie wollten Autogramme von Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Sehr zur Freude des Verwaltungschefs. Er hoffe, in sechs Jahren auch noch so gefragt zu sein: „Dann ist meine Wiederwahl gesichert.“