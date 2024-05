Sanierung der Denkendorfer Ortsmitte: Gemeinde startet Bürgerbefragung

1 Der Albrecht-Bengel-Kindergarten ist eines der sanierungsbedürftigen Gebäude. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gemeinde Denkendorf plant ein neues Sanierungsgebiet in der mittleren Ortsmitte und hofft auf die Aufnahme in ein städtebauliches Förderprogramm. Dazu beginnt jetzt eine Bürgerbefragung.











Link kopiert

Denkendorf will mit der Sanierung des Ortsbereichs nordöstlich der oberen Ortsmitte ein neues Sanierungsgebiet „Mittleres Oberdorf“ ausweisen. Voraussetzung, um in ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Sanierungsprogramm aufgenommen zu werden, ist ein Gemeindeentwicklungskonzept (GEK). Erste Voruntersuchungen haben bereits stattgefunden. Betrachtet wurde zunächst ein Gebiet von mehr als 33 Hektar. Um die Chance zu bekommen, in das städtebauliche Förderprogramm aufgenommen zu werden, musste das Areal verkleinert werden. Es soll in seiner endgültigen Ausdehnung nicht mehr als zehn bis 15 Hektar umfassen. Durch die Auswahl sogenannter Vorzeige-Projekte wurde der vorläufige Bereich für das Sanierungsgebiet auf eine Fläche von gut zwölf Hektar eingegrenzt. Damit sei das Areal ungefähr festgelegt. „Das ist aber nicht der abschließende Geltungsbereich“, betonte der Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat.