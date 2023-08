7 Kulturdenkmal mit vielseitiger Nutzung: das Köngener Schloss. Foto: /Kerstin Dannath

Die Fassade erstrahlt in neuem Glanz, das Dach ist wieder dicht: Nach mehrmonatiger Sanierung ist das Köngener Schloss von seinem Gerüst befreit. Die Gemeinde vermietet die Räumlichkeiten auch für private Feiern und Veranstaltungen.















Das Gerüst ist weg, das denkmalgeschützte Köngener Schloss, dessen Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert reichen, erstrahlt von außen in neuem Glanz. Die erneute Sanierung von Außenfassade und Dach war nötig geworden, da der Zahn der Zeit stärker als erwartet an der historischen Substanz nagte – so fielen etwa immer wieder alte Biberschwanzziegel, mit denen das Gebäude zwar erst vor 24 Jahren eingedeckt worden war, die aber ihrerseits schon über 100 Jahre auf dem Buckel hatten, in den Schlosshof. Um das historische Gesamtbild zu erhalten, hatte sich die Kommune bei der ersten Sanierung, die 2007 abgeschlossen wurde, für die älteren Ziegel entschieden.