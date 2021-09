Polizeieinsatz in Filderstadt 28-Jähriger bedroht Polizeibeamte mit Messer

Weil sie angeblich ihm gehörendes Geld beschlagnahmt hatten, hat ein 28-Jähriger am Donnerstagmorgen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Filderstadt (Kreis Esslingen) zwei Polizisten mit einem Messer bedroht.