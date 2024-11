Samen Schneider: Eines der ältesten Geschäfte in Esslingen schließt – warum?

1 Die Inhaberin von Samen Schneider, Barbara Schneider (rechts), ist die Ururenkelin des Firmengründers. Mit dem Geschäft eng verbunden sind auch ihre Schwester Anette Steinemann und ihr Cousin Wolfgang Schneider. Foto: /Caroline Holowiecki

Im kommenden Jahr wäre das große Jubiläum gewesen. 175 Jahre alt wäre das Geschäft Samen Schneider da geworden. Doch so weit wird es nicht mehr kommen. Am 23. November endet die Ära der Firma Lorenz Schneider in Esslingen. An dem Samstag wird der letzte Öffnungstag sein, danach wird die Tür an der Straße Am Kronenhof für immer zugesperrt. Eines der ältesten und traditionsreichsten Einzelhandelsgeschäfte der Stadt schließt damit.

In dem Geschäft scheint die Zeit ein wenig stehen geblieben zu sein

Das Sortiment umfasst verschiedenste Blumen-, Gemüse- und Kräutersamen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Gartengeräte, Erden, Vogelnahrung, Sonnenschirme, Blumentöpfe und vieles mehr für Balkon und Garten. Gegründet hat den einstigen Samenzuchtbetrieb im Jahr 1850 der Ururgroßvater der aktuellen Inhaberin, der Kauffrau Barbara Schneider. An diesem Nachmittag sind auch deren Schwester Anette Steinemann und der gemeinsame Cousin Wolfgang Schneider da. Sie alle sind im Haus aufgewachsen – und nehmen jetzt Abschied. Denn das Wohn- und Geschäftshaus ist von der Familie als Erbengemeinschaft verkauft worden. Und das ist auch der Grund für die Ladenschließung. „Der Erwerber will etwas anderes reinmachen“, sagt Anette Steinemann. Das Aus der Firma mit dem Filderkrautsamen im Logo habe indes nichts mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, „was natürlich viele vermuten“, sagt Barbara Schneider. An Kundschaft fehle es nicht.

Ein bisschen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein bei Samen Schneider. Über der Eingangstür steht bis heute Lorenz Schneider, das Schwarzweiß-Porträtbild des Firmengründers und Kreisobstbauinspektors hängt an prominenter Stelle hinter der Theke, zusammen mit dem seiner Gattin Christiane Schneider. Eine Homepage gibt es nicht, und auch der Look der Inneneinrichtung wirkt nostalgisch. Dennoch – oder vielleicht genau deswegen: Samen Schneider ist in Esslingen bei allen mit einem grünen Daumen eine Institution. „Das kommt gut an“, bestätigt Barbara Schneider.

Die Entscheidung, das Haus zu verkaufen, habe sich die Eigentümerfamilie nicht leicht gemacht. Viele Erinnerungen steckten in den alten Mauern. „Ich habe hier schon als Kind Samen eingetütet“, erzählt beispielsweise Wolfgang Schneider. „Es fiel schon schwer, es hängt viel drin“, sagt auch Anette Steinemann, gleichwohl fügt sie hinzu, dass man das Haus beim neuen Eigentümer in guten Händen wisse. Rein äußerlich werde das Gebäude sich auch in Zukunft nicht maßgeblich verändern, da ein Ensembleschutz bestehe.

Derzeit läuft der Ausverkauf bei Samen Schneider. Geöffnet ist das Geschäft im Zentrum von Esslingen noch bis zum 23. November täglich von 10 bis 15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Ob es ein Wiedersehen geben wird? Barbara Schneider will es nicht ausschließen. Eine Tür lässt sie sich nämlich offen. Das Gewerbe will zu zunächst einmal ruhen lassen. Möglicherweise werde sie aber an einem anderen Standort wiedereröffnen, sollte sie etwas Passendes finden. „Die Leute wünschen sich, mit dem Auto zu kommen“, sagt sie, auch Lagerflächen, wie sie sich aktuell im Hof hinter dem Haus befinden, brauche es. Festlegen kann und will sich Barbara Schneider derzeit nicht. Sie sagt: „Alles ist offen.“