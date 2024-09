Samariterstift in Ostfildern-Ruit: Pflegeheim wird für 11,6 Millionen Euro saniert

5 Rainer Lechner ist der Geschäftsführer der Gradmann-Stiftung. Foto: /Ines Rudel

Seit 40 Jahren werden Senioren im Samariterstift in Ostfildern-Ruit betreut. Das ehemals städtische Heim gehört heute der Gradmann-Stiftung. Deren Geschäftsführer Rainer Lechner macht das Haus zukunftsfähig. Es soll für 11,6 Millionen Euro saniert werden.











Link kopiert

Ein Ort der Begegnung für die Menschen in Ostfildern ist das Pflegeheim Samariterstift in Ruit mit dem benachbarten Gradmann-Haus. Beide Gebäude sind ins Gemeinwesen integriert. Am Samstag feiert das Heim 40-jähriges Bestehen. Ein Fest und Aktionen rund um das Thema Altenpflege sollen Jung und Alt ein Bild vom Leben in dem Haus vermitteln. Das Heim in der Grünen Mitte des Ostfilderner Stadtteils gab nach den Worten von Rainer Lechner, dem Geschäftsführer der Gradmann-Stiftung, „den Anstoß für das vorbildliche Altenhilfe-Konzept der Stadt Ostfildern“.