1 Halva ist bei vielen Menschen ein beliebter Aufstrich (Symbolbild). Foto: imago images

Die Importfirma Kosebate ruft einen ihrer Aufstriche wegen Gefahr durch Salmonellen zurück. Welche Produkte im einzelnen betroffen sind, lesen Sie hier.















Die Importfirma Kosebate GmbH ruft ihren „Alburj-Halva“-Aufstrich wegen Gefahr durch Salmonellen zurück.

Betroffen seien Produkte mit Herstellungsdaten zwischen 2. Januar 2021 und 10. Juni 2022, teilte die Firma mit Sitz in Sinzheim (Landkreis Rastatt) am Freitag mit. In einer Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden, die gefährliche Durchfallerkrankungen verursachen können.