Salatbar Seidel schließt: „Es lohnt sich einfach nicht mehr“ – Gastronomie in Ludwigsburg unter Druck

„Es lohnt sich einfach nicht mehr" – Gastronomie in Ludwigsburg unter Druck

1 Nach 14 Jahren ist Schluss. Heidi und Frank Seidel geben die Salatbar Seidel in Ludwigsburg ab. Foto: Simon Granville

Seit der Pandemie stehen viele Gastronomen unter Druck. Immer mehr Läden im Kreis Ludwigsburg schließen – auch die Salatbar Seidel. Für den Nachfolger hat der Inhaber einen Ratschlag.











Die Gastronomie war ihr Leben. 14 Jahre lang führten Frank und Heidi Seidel ihre Salatbar „Seidels“ in der Asperger Straße in Ludwigsburg. Als sie vor der Entscheidung standen, den Laden weitere fünf Jahre zu pachten, lehnten sie ab. Am 30. Oktober ist endgültig Schluss: Das Restaurant öffnet dann zum letzten Mal.

Die Gründe für das Aus sind vielfältig – doch einer überwiegt. „Es lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Frank Seidel. „Früher hätten die Gäste anrufen müssen, um einen Tisch zu bekommen. Heute ist eigentlich immer einer frei.“ Seine Frau Heidi erinnert sich: „Als wir den Laden eröffnet haben, standen die Menschen Schlange.“ Doch das ist lange her.

Homeoffice, Kosten und fehlendes Personal: Corona hat alles verändert

Seit Corona hat sich vieles verändert – das spüren die Seidels bis heute. In den Lockdown-Jahren durfte nur noch Essen zum Mitnehmen verkauft werden. Das Ausgehen wurde eingeschränkt, das Leben verlagerte sich nach Hause.

Auch nach der Pandemie blieben viele Gäste weg. „Früher kamen viele in der Mittagspause vorbei – heute arbeiten sie im Homeoffice“, sagt Frank Seidel. Er schätzt, dass heute rund 30 Prozent weniger Kundschaft kommen, als noch vor ein paar Jahren.

Hinzu kommen steigende Miet- und Energiekosten, Personalmangel und der Mindestlohn, der vielen kleinen Betrieben zusätzlich zusetze. Auch gesundheitlich ist das Paar angeschlagen – Lungenentzündung bei ihm, Bandscheibenvorfall bei ihr. Von der Gastronomie haben sie genug: „Bis zur Rente arbeiten wir noch etwas, aber ein Restaurant wollen wir nicht mehr führen.“

Trend im Kreis Ludwigsburg: Immer mehr Restaurants schließen

Die Seidels sind kein Einzelfall. 2023 schloss das Gasthaus Allgäu in Ludwigsburg und auch das V-Bandits, das einzige vegane Restaurant der Stadt, sucht einen Nachfolger. Ein Blick in die Zahlen bestätigt den Trend: Laut Daten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Baden-Württemberg sank die Zahl der Gaststätten im Land von 17.897 (2019) auf 16.185 (2022). Zwar sei sie im Jahr darauf wieder auf 16.585 (2023) gestiegen, liege aber weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Im Kreis Ludwigsburg mussten allein in diesem Zeitraum 80 Betriebe schließen.

„Wir beobachten einen Strukturwandel“, sagt Marcos Angas, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Ludwigsburg. Besonders klassische Restaurants mit Bedienung hätten es schwer. Imbissbuden dagegen hätten sich besser behauptet: Deren Zahl sei während der Coronajahre nicht in gleichem Maße zurückgegangen – anschließend habe es auch viele Neueröffnungen gegeben.

Gerade die Coronahilfen hätten vielen Restaurants im Rückblick zu schaffen gemacht. Viele Betriebe hätten während der Pandemie Staatshilfen erhalten – „aber das war keine echte Unterstützung“, kritisiert Frank Seidel. „Wir mussten alles zurückzahlen.“ Wirklich geholfen habe dagegen die zwischenzeitlich reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen vor Ort – von 19 auf 7 Prozent, zeitweise sogar auf 5 Prozent. Dass diese anschließend wieder angehoben wurde, können die Seidels nicht nachvollziehen.

Nachfolger übernimmt das Konzept

Trotz allem gibt es auch gute Nachrichten: Die Seidels Salatbar wird nicht dauerhaft schließen. Ein Nachfolger übernimmt den Laden – samt Konzept. Frank Seidel hat zudem einen Tipp für ihn: „Er muss länger öffnen.“ Nur mit einem Mittagstisch sei es künftig schwer, wirtschaftlich zu überleben. Er selbst hätte aber schlicht nicht noch länger arbeiten können.