28 Neuer Rückhalt für den TVB Stuttgart: Ex-Nationalkeeper Silvio Heinevetter kam aus Melsungen.

Frisch Auf Göppingen und der TVB Stuttgart haben personell nachgelegt. Wir präsentieren vor dem Saisonauftakt der württembergischen Handball-Bundesligisten an diesem Sonntag die Neuzugänge.















Am Donnerstagabend startete die Handball-Bundesliga in ihre 57. Spielzeit. Der TVB Stuttgart muss sich zum Auftakt an diesem Sonntag (16.05 Uhr) gleich beim Rekordmeister THW Kiel beweisen, während zur gleichen Zeit Frisch Auf Göppingen bei den Füchsen Berlin antritt. Auch um diese harten Auswärtsaufgaben zu bewältigen, haben beide Vereine personell aufgerüstet.

Der TVB will über das Zwischenziel Platz zwölf in den kommenden beiden Jahren in die Top Ten Deutschlands aufsteigen. Mithelfen sollen unter anderem der ehemalige deutsche Nationalkeeper Silvio Heinevetter sowie Kreisläufer Oscar Bergendahl, der zu Jahresbeginn mit der schwedischen Auswahl die Europameisterschaft gewann.

Mit sechs neuen Spielern und einem Rekordetat von 6,5 Millionen Euro haben es sich die Göppinger zum Ziel gesetzt, den fünften Tabellenplatz der Vorsaison zu bestätigen und sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Nationalspieler David Schmidt (vom Bergischen HC) sowie Marin Sego und Gilberto Duarte (beide aus Montpellier) verfügen bereits über reichlich Erfahrung auf dem internationalen Parkett.

Gleichzeitig sind auch einige bekannte Gesichter innerhalb der Bundesliga gewechselt oder nach Deutschland zurückgekehrt – darunter auch die früheren Stuttgarter Djibril M’Bengue und Dragan Jerkovic.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Verpflichtungen des TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen sowie die spannendsten Neuzugänge der Konkurrenz. Klicken Sie sich durch!