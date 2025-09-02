1 Der TSV Neuhausen 2025/2026, hinten von links: Sportlicher Leiter Markus Fuchs, Lukas Fischer, Linus Schmid, Julien Sprößig, Max Heydecke, Marlin Sprößig, Tom Scherbaum, Max Böhm und Sportlicher Leiter Dennis Saur. Mitte von links: Co-Trainer Markus Locher, Physiotherapeutin Jule Matzek, Trainer Daniel Brack, Physiotherapeutin Sabine Kober, Kaderplaner Magnus Gründig, Rohat Sahin, Tobias Haag, Luis Sommer, Simon Kosak, Julian Reinhardt, Betreuer Gustav Schneider, Athletiktrainer Stefan Hommel und Betreuerin Susan Zsoter. Vorne von links: Nick Scherbaum, Daniel Schliedermann, Niklas Prauß, Jorick Pol, Sören Hamann, Glenn Baumann und Philipp Keppeler. Es fehlt: Physiotherapeut Martin Kober. Foto: Markus Scherbaum

Bei dem Handball-Drittligisten gibt es einen Umbruch: Grundler und Durst sind weg, Kosak und Prauß ohne Beschwerden zurück. Der Blick richtet sich nach oben.











Zu Beginn des Trainings teilen sich die Spieler des TSV Neuhausen zum obligatorischen Fußballspiel „Alt gegen Jung“ auf. Der 20- jährige Glenn Baumann streift sich das Leibchen von „Jung“ wieder ab und schaut selbst etwas ungläubig. Aber ja, er gehört dem Team „Alt“ an. Zwar nur, weil Luis Sommer an diesem Tag verhindert ist und sich Neuzugang Rohat Sahin beim ausnahmsweise frühen Trainingsstart etwas verspätet. Dennoch bezeichnend: Der Kader des Handball-Drittligisten für die Saison 2025/2026, die für die Mannschaft am Samstag (19.30 Uhr) mit dem Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck beginnt, ist jung. Sehr jung. Im Durchschnitt 22 Jahre alt.