Saisonstart im Mai: Wann öffnen die Freibäder im Kreis Esslingen?

1 Am Mittwoch geht es im Neckarfreibad ab ins kühle Nass. Foto: Ines Rudel

Die ersten Freibäder öffnen am 1. Mai ihre Türen, andere machen den diesjährigen Saisonstart noch von der Wetterprognose abhängig. Ein Überblick über die Freibadsaison im Kreis Esslingen











Nach den teils kalten Apriltagen macht die Wetterprognose Hoffnung, der Sommer steht in Startlöchern – genau wie die Freibäder in Esslingen. Im Neckarfreibad und im Berkheimer Hallen-Freibad kann ab Mittwoch gebadet werden, bei voraussichtlich bestem Wetter. Michael Werner, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Esslingen, ist zuversichtlich: „Nach dem 1. Mai wird das Wetter meist konstanter.“ Deshalb habe sich dieser Tag als Eröffnungstermin bewährt. Aber auch beim Personal ist die Lage gut: „Wir haben für diese Freibadsaison wieder ausreichend Personal eingeplant, auch im Zuge der Sanierung des Merkelschen Bades ist das gut möglich.“ In der vergangenen Saison wurden etwa 100 000 Badegäste im Neckarfreibad empfangen, im Hallen-Freibad in Berkheim waren es 45 000. Der Eintritt für die beiden Bäder kostet je 4,80 Euro (ermäßigt 2,90 Euro).

Das Freibad in Deizisau öffnet auch am Mittwoch. /Bulgrin

In Deizisau kann ab Mittwoch ebenfalls wieder gebadet werden. Das beheizte Freibad, 1938 als erstes im Kreis Esslingen erbaut, startet dann in die Saison. Allerdings gibt es diesen Sommer kein Frühschwimmen. Erwachsene bezahlen 4,50 Euro (ermäßigt 2,40 Euro).

Auch in Kirchheim sind alle Vorbereitungen für die Freibadsaison, die am 1. Mai beginnt, getroffen. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro).

In Nürtingen fällt der Saisonstart, abhängig von der Wetterprognose, entweder auf Samstag, 4. Mai, oder auf Samstag, 11. Mai, teilen die Stadtwerke mit. Der Eintritt kostet 4,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro).

In Denkendorf werden die ersten Badegäste am Mittwoch, 8. Mai, empfangen. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 2,80 Euro).

Das Wendlinger Freibad eröffnet am Donnerstag, 9. Mai, nach der Sanierung wieder seine Türen. Zwischen dem 9. und 12. Mai gibt es freien Eintritt. Offiziell eingeweiht wird das renovierte Bad am Freitag, 10. Mai. Am Samstag steht dann ein Familientag auf dem Programm. Trotz Frischzellenkur bleibt alles beim Alten: Es gelten die gleichen Öffnungszeiten und Eintrittspreise wie 2022, Erwachsene bezahlen 4 Euro, (ermäßigt 2 Euro).

Das Weilheimer Freibad startet am Samstag, 11. Mai, in die Saison. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro)​​​​​.

In Reichenbach ist der Saisonstart auf Mittwoch, 15. Mai, terminiert. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 2,80 Euro)

Im Neuhausener „Bädle“ beginnt die Saison am 17. Mai. /Ines Rudel

Das „Bädle“ in Neuhausen plant den Saisonstart am 17. Mai. Bis es soweit ist, können Saisonkarten an der Zentrale des Rathauses beantragt werden. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt 1,70 Euro).

In Neuffen kann ab dem letzten Schultag vor den Pfingstferien, Freitag, 17. Mai, im Freien gebadet werden. Erwachsene bezahlen 3,50 Euro Eintritt, (ermäßigt 2 Euro).

In Lenningen peilt man den Saisonstart im Oberlenninger Freibad für Samstag, 18. Mai, an. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro (ermäßigt 2 Euro).

Gebadet werden kann in Wernau ab 18. Mai. /Robin Rudel

In Wernau geht es ebenfalls am 18. Mai los, Erwachsene bezahlen 5 Euro, ermäßigt sind es 3 Euro.

Im Fildorado in Filderstadt-Bonlanden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wann hier die Freibadsaison genau los geht, steht jedoch noch nicht fest. Angepeilt ist der Saisonstart für Mitte Mai. Der Eintritt kostet hier 5,50 Euro (ermäßigt 4,20 Euro).