1 Michel Menge und Daniel-Sebastian Schmiedl (rechts) streichen das Schwimmbecken im Neuhausener Bädle neu. Foto: Ines Rudel

Bis das Freibad Neuhausen am 13. Mai in die Saison startet, gibt es noch viel zu tun. Der Gemeinderat diskutierte kritisch über das Online-Buchungssystem.















Im Freibad Neuhausen laufen die Arbeiten vor dem Saisonstart auf Hochtouren. Bädermeister Michel Menge und sein Kollege Daniel-Sebastian Schmiedl machen das „Bädle“ in der Entenstraße gerade wieder fit für die neue Saison. 2022 wird es auch wieder Saisonkarten geben – die müssen die Badegäste allerdings vorab buchen. Eine Kasse, an der Badegäste ihre Einzeltickets spontan kaufen können, wird es allerdings auch nicht mehr geben. Die Gemeinde möchte am digitalen Buchungssystem festhalten. Bei der Sitzung des Gemeinderats in der Egelseefesthalle stießen diese Pläne allerdings auch auf Kritik.