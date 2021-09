1 Das Team des TV Plochingen, hinten von links: Co-Trainer Michael Hackius, Robin Brandner, Frank Eisenhardt, Max Hejny, Yannik Leichs, Manuel Haas, Sandro Münch, Marvin Fuß, Trainer Michael Schwöbel. Vorne links: Julian Mühlhäuser, Dominik Werbitzky, Yannik Schopp, Manuel Weinbuch, Felix Beutel, Oskar Neudeck, Michael Hägele, Martin Bieger. Foto:

Der TV Plochingen war auf dem besten Weg, ein etablierter Drittligist zu werden. Der verschärfte Abstieg aber verändert die Voraussetzungen.

Plochingen - Irgendwann hält Michael Schwöbel inne. „Wir dürfen uns nicht von Anfang an zu sehr damit beschäftigen“, sagt der Trainer dann. Aber ganz abschütteln kann er die Gedanken nicht, was wohl in ein paar Monaten sein wird. Selten – und während der Drittligazugehörigkeit der Handballer des TV Plochingen noch nie – gab es vor einem Saisonstarts so viele Wenns und Abers. Noch mehr offensichtlich als vor einem Jahr, als lange nicht klar war, wann die Saison coronabedingt begonnen wird und wie es dann weitergeht. Es ging nicht lange weiter, die Runde wurde abgebrochen und schließlich ganz annulliert. Der TVP blieb Drittligist – und jeder im Verein weiß, dass es schwer wird, das auch in einem Jahr noch sagen zu können.