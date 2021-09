1 Das Team des TV Nellingen, hinten von links: Trainer Dieter Döffinger, Marie-Sophie Lindnau, Kyra Teixeira da Silva, Annika Distel, Larissa Weiß, Denise Kunicke, Trainerin Veronika Goldammer, Physiotherapeut Martin Kober. Foto: /TV Nellingen

Der TV Nellingen wollte eigentlich oben angreifen und auch die Konkurrenz sieht das Team dort. Aber dann gab es zwei Kreuzbandrisse.

Ostfildern - Bei aller Unsicherheit herrscht für Veronika Goldammer in einer Sache Klarheit: „Wir müssen mal starten“, sagt die Trainerin des Handball-Drittligisten TV Nellingen. Auch, damit die Unsicherheit zumindest ein kleines bisschen kleiner wird. Der Wunsch wird ihr erfüllt: Am Samstag (16 Uhr) starten die Nellingerinnen in die Saison – gegen den Gegner, gegen den sie Ende Oktober 2020 auch zu ihrem bislang letzten Pflichtspiel angetreten sind, die TuS Metzingen II. „Die Vorfreude ist noch größer als sonst vor einem Saisonstart, und dann geht es auch gleich mit dem Derby los“, sagt auch die neue Kapitänin Linda Leuckert. Und vor Zuschauer, die beim letzten Gastspiel der Metzingerinnen zwar auch zugelassen waren, jedoch in eingeschränkterem Rahmen.