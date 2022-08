1 Laurin Ulrich darf im Training bei den Bundesliga-Profis des VfB Stuttgart ran. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

nach Bundesliga und Regionalliga beginnt nun auch in den Junioren-Bundesligen die neue Saison. Und die Toptalente des VfB Stuttgart stehen vor einer neuen Herausforderung.















Die Fußball-Bundesliga und die Regionalliga Südwest haben jeweils schon einen Spieltag hinter sich – und damit auch die entsprechenden Teams des VfB Stuttgart. Am kommenden Wochenende steigen nun die beiden höchsten Nachwuchsmannschaften der Weiß-Roten ins Geschehen ein. Die U 17 des VfB, in der vergangenen Saison deutscher Vizemeister, startet mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr/Platz 1 am Clubgelände). Bereits um 11 Uhr am Samstag legen die U-19-Junioren beim FC Ingolstadt los.