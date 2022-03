1 Felix Kurz (in der Luft) und seine Teamkollegen vom KSV Esslingen wollen gleich zu Saisonbeginn möglichst viele Punkte einsacken. Foto: KSV Esslingen

Bei den Bundesliga-Judoka des KSV Esslingen sind einige Sportler noch nicht einsatzbereit. Laut Trainer Carsten Finkbeiner muss das Team deshalb gleich zu Saisonbeginn Vollgas geben.















Link kopiert

Dass der Meistertitel in der vergangenen Saison abermals zum Greifen nah gewesen ist, am Ende aber von den Erzrivalen des TSV Abensberg eingesackt wurde, haben die Bundesliga-Judoka des KSV Esslingen längst verdaut. Im Gegenteil: Die Motivation im Team ist hoch, in diesem Jahr endlich den Pokal in Händen zu halten. Am Samstag beginnt die Saison. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kämpfer zunächst einen guten Auftakt erwischen, erklärt Trainer Carsten Finkbeiner. Denn bis das Team seine volle Stärke zurück erlangt, muss es noch Zeit überbrücken.